Минималистичная прямоугольная форма аксессуаров сохранена, а вот материал, из которого выполнены рюкзаки, стал другим. Это полиэстер, полученный из переработанных пластиковых бутылок. Эко-линейка представлена в свежих оттенках: в ней есть яркие сине-красные рюкзаки с желтыми вставкам, оранжевые, черные и с анималистичным принтом.
Рюкзаки Levi’s L Pack Family возвращаются, но теперь в эко-варианте
Унисекс модели Levi’s L Pack Family имеют мягкую секцию для ноутбука, передний карман с органайзером для письменных принадлежностей и расширяющийся держатель для бутылок. В коллекции есть и мини-варианты рюкзаков, которые отличаются вместимостью до 13 литров, молниями контрастных цветов и сплетенными вручную лентами на молниях.
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