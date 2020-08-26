Рюкзаки Levi’s L Pack Family возвращаются, но теперь в эко-варианте

Минималистичная прямоугольная форма аксессуаров сохранена, а вот материал, из которого выполнены рюкзаки, стал другим. Это полиэстер, полученный из переработанных пластиковых бутылок. Эко-линейка представлена в свежих оттенках: в ней есть яркие сине-красные рюкзаки с желтыми вставкам, оранжевые, черные и с анималистичным принтом.