WOS и Шахри Амирханова выпустили коллаборацию, для которой журналистка раскрасила футболки марки

В коллекцию вошли 12 футболок, выполненных в технике ледяной tie-dye — окрашивание с добавлением льда. Жидкие пигменты проникают в участки ткани с разной интенсивностью по мере таяния льда, поэтому в коллекции нет одинаковых футболок. Каждую вещь Шахри окрашивала вручную на даче своего дедушки Расула Гамзатова в дагестанском поселке Ачи-Су, где она провела лето 2020. На работу над одной футболкой уходило по 14-16 часов.