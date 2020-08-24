Петербургская марка 616 clothing сделала коллаборацию с немецким проектом typebeast

Над дропом дизайнер 616 clothing Борис Шилин работал вместе с создателями проекта typebeast, посвященного визуальному языку. Графические дизайнеры из Германии разработали принты для коллаборации. Разные вариации логотипа стритвир-марки и рисунки созданы под влиянием научно-фантастических фильмов, бруталистской архитектуры, старых шрифтов «blackletter» и «модерн», смешения японских логотипов 80-х и интернет-культуры.