Бренд Alena Akhmadullina переходит на систему дропов, а некоторые вещи будут представлены только в одном экземпляре

Первый такой дроп — август-сентябрь. В него вошли двусторонняя куртка с фигурной стежкой, жакет-рубашка, юбка на кулиске, шорты-бермуды. Вышивка крестом на платьях, ручная вышивка бисером, вещи в технике пэчворка и аксессуары с плетением из кожи и жемчуга отсылают к русской культуре и традициям. Среди главных оттенков: серые, голубые, бежевые, жемчужные, зеленые цвета и хаки, среди материалов: демисезонная шерсть cool wool с небольшим добавлением эластана, плотный сатиновый хлопок, трикотаж — из тонкой ангоры и кашемира, шелковый крепдешин, плотный шелк с эластаном, жаккардовый шифон.