Мода неразрывно связана с социальной повесткой, в последнее время это чувствуется все сильнее. Одежда сейчас не только отражает процессы, происходящие в мире, но и едва ли не больше рассказывает о нас, чем биография или резюме на HeadHunter, транслирует нашу общественную, политическую и жизненную позиций. Если вы еще не нашли вещь, которая помогла бы высказаться без слов, изучите подборку от «Собака.ru».
15 вещей-заявлений, которые помогут высказаться без слов
-
Футболка Zadig & Voltaire, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 8 780 руб.
-
Футболка «Перемен», «Нате», 1 800 руб.
-
Футболка Jahnkoy
-
Детская футболка Stella McCartney, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 1 599 руб.
-
Футболка Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 30 700 руб.
-
Футболка Diego Venturino, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 10 700 руб.
-
Футболка Stop, ZNY, 2 800 руб.
-
Детская футболка GCDS, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 7 999 руб.
Футболки
Высказываться можно с помощью слов (пусть и на одежде) и с помощью символов, образов, принтов. Эти футболки — тому подтверждение. Свои statements делают как представители локальной, так и мировой фэшн-индустрии: от Stella McCartney до петербургской марки «Нате», выпустившей футболки, которые одновременно отражают настроения в Беларуси и отдают дань Виктору Цою.
-
Худи Vetements (обратная сторона), ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 74 850 руб.
-
Худи Vetements, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 74 850 руб.
-
Худи The End, 404 Not Found, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 27 700 руб.
-
Худи Heron Preston, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 39 950 руб.
-
Детское худи Natasha Zinko, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 11 199 руб.
Худи
Такая же история с худи. Пожалуй, после футболок это самая популярная вещь-высказывание. Спасибо стритвиру за это.
Маска
Не только заявление, но и реальная помощь — маску «Культраб» создали совместно с Дарьей Серенко и художницей Belapapera в поддержку Юлии Цветковой. Все вырученные от продажи средства идут на погашение штрафов за пикеты #заЮлю.
Кепка
Лаконично высказался на кепке дизайнер Антон Лисин. К слову, он чаще других создает вещи с религиозными мотивами.
-
Подвеска Tous, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а, ТЦ «Европолис», Полюстровский пр., 84А, ТК «Невский центр», Невский пр., 114, 5 250 руб.
Подвеска
Завершить подборку мы решили на позитивной ноте — подвеска из вермеля с эмалью от TOUS для этого идеально подходит.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.