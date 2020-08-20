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Reebok сделали кроссовки в коллаборации с нью-йоркским брендом Eric Emanue

Eric Emanue специализируются на выпуске баскетбольных шорт, джерси, кастомизированных кроссовок, с Reebok они сотрудничают не впервые. На этот раз на коллаборацию их вдохновила атмосфера университетских кампусов США. Результатом совместной работы брендов стали кроссовки Club C.

Это белые кожаные кроссовки, дополненные яркими элементами, которые отсылают к эстетике университетской культуры. У модели несколько цветовых вариаций: сочетание лилового и ретро-желтого, черри и дымчатого-серого, ультрамаринового и черного. На стельке и заднике кроссовок — фирменная эмблема Eric Emanuel.

Коллекция Reebok Club C x Eric Emanuel будет доступна на сайте Reebok уже завтра, цена: 8 999 руб.

Татьяна Зиза,
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