Reebok сделали кроссовки в коллаборации с нью-йоркским брендом Eric Emanue

Это белые кожаные кроссовки, дополненные яркими элементами, которые отсылают к эстетике университетской культуры. У модели несколько цветовых вариаций: сочетание лилового и ретро-желтого, черри и дымчатого-серого, ультрамаринового и черного. На стельке и заднике кроссовок — фирменная эмблема Eric Emanuel.

Коллекция Reebok Club C x Eric Emanuel будет доступна на сайте Reebok уже завтра, цена: 8 999 руб.