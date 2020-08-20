Eric Emanue специализируются на выпуске баскетбольных шорт, джерси, кастомизированных кроссовок, с Reebok они сотрудничают не впервые. На этот раз на коллаборацию их вдохновила атмосфера университетских кампусов США. Результатом совместной работы брендов стали кроссовки Club C.
Reebok сделали кроссовки в коллаборации с нью-йоркским брендом Eric Emanue
Это белые кожаные кроссовки, дополненные яркими элементами, которые отсылают к эстетике университетской культуры. У модели несколько цветовых вариаций: сочетание лилового и ретро-желтого, черри и дымчатого-серого, ультрамаринового и черного. На стельке и заднике кроссовок — фирменная эмблема Eric Emanuel.
Коллекция Reebok Club C x Eric Emanuel будет доступна на сайте Reebok уже завтра, цена: 8 999 руб.
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