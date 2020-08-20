Неоновый розовый и принт в виде облаков в мужской линии Louis Vuitton FW20

Также принт в виде облаков украсил пиджаки и брюки из новой коллекции, в которую вошли костюмы, пальто и худи. Среди оттенков много белого, черного и неонового розового — в этом цвете выполнены как отдельные аксессуары: очки, сумки, так и тотал-луки.