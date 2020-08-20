Вирджил Абло занялся исследованием костюма и традиционного дресс-кода, чтобы показать свое видение свободы, единства и инклюзивности. Символом ценностей дизайнера в новой коллекции и оформлении рекламной кампании стали облака (которые были и частью сет-дизайна последнего мужского показа Louis Vuitton).
Неоновый розовый и принт в виде облаков в мужской линии Louis Vuitton FW20
Также принт в виде облаков украсил пиджаки и брюки из новой коллекции, в которую вошли костюмы, пальто и худи. Среди оттенков много белого, черного и неонового розового — в этом цвете выполнены как отдельные аксессуары: очки, сумки, так и тотал-луки.
Рекламную кампанию Louis Vuitton FW20 снимали в Лондоне, ее автор — британский фэшн-фотограф Тим Уокер.
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