Креативный директор бренда Кристоф Лемер и его команда парижского проектно-исследовательского центра UNIQLO в новой коллекции раскрывают тему будущего концепции LifeWear, переосмысливая повседневную одежду. Поэтому при ее создании использовались инновационные материалы и простые силуэты.
Пальто из денима, водолазки из мериносовой шерсти и AIRism футболки: Uniqlo U представили коллекцию осень-зима 2020
Результатом работы Кристофа Лемера стали пальто из денима, джемперы и водолазки из мериносовой шерсти, heattech джемперы, куртки из флиса, AIRism футболки и минималистичные гендерно-нейтральные сумки из плотного материала. Все классических для бренда цветов: песочного, темно-синего, бежевого, черного, кофейного. Традиционно коллекция Uniqlo U разделена на мужскую и женскую, но на деле все вещи из нее универсальны.
В продаже коллекция Uniqlo U осень-зима 2020 появится 17 сентября во всех магазинах бренда и онлайн.
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