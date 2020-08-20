45 свитеров для прохладного августа

Днем жарко, вечером холодно — нормальное положение вещей для конца лета. Мы об этом знаем наверняка, потому что не раз замерзали у Аничкова моста, совершая вечерний (перетекающий в ночной) променад. Не повторяйте наших ошибок! «Собака.ru» собрала свитера, без которых не обойтись на финишной прямой лета. Да и вообще с ними можно не разлучаться весь осенне-зимней сезон. Так что дайте два.