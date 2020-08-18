Новая коллекция бренда называется U-Color, в нее вошли две модели, которые вполне способны стать мини-площадкой для самовыражения. Это кеды классического силуэта Era из белого текстиля, напоминающие раскраску с обозначенными контурами.
Vans сделали кеды-раскраску, которые можно кастомизировать самостоятельно
Первая модель отличается белым язычком, шнурками, петельками и шахматным партерном, который можно интерпретировать по-своему. А фразы на ватерлинии с пропусками предназначены для самостоятельного дополнения и создания собственного заявления.
Вторая пара U-Color декорирована рисунком цветов, который и предлагается оформить адепту кастомизации: выбрать палитру, закрасить полностью или нет, небрежно выйти за линии или выдержать заданную композицию.
Приобрести Vans U-Color уже можно в официальных магазинах и на сайте бренда.
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