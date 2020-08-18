Vans сделали кеды-раскраску, которые можно кастомизировать самостоятельно

Вторая пара U-Color декорирована рисунком цветов, который и предлагается оформить адепту кастомизации: выбрать палитру, закрасить полностью или нет, небрежно выйти за линии или выдержать заданную композицию.

Приобрести Vans U-Color уже можно в официальных магазинах и на сайте бренда.