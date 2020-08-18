Бум сейлов, конечно, пришелся на период самоизоляции, когда локальные и мировые бренды заманивали покупателей выгодными предложениями, чтобы как-то восполнить невозможность оффлайновых продаж. Несмотря но смягчение ограничительных мер и выпуск новых коллекций, и сейчас есть, чем поживиться. Мы собрали пять марок и магазинов, которые оказались особенно щедры, устроив распродажи в 50, 60 и 70%.
Распродажи недели: у кого и где сейчас покупать вещи со скидками
WOS
У российской марки можно поживиться головными уборами, сумками, ремнями, футболками, свитерами, кардигалами, рубашками и главное тренчами с нормальной скидкой — около 50%. Распродажа идет прямо сейчас и длится уже не первый день, так что рекомендуем не терять время! Отправляйтесь либо в интернет-магазин, либо в корнер WOS в бутике Babochka.
Babochka, Невский пр., 153, сайт WOS
Novaya
Петербургская марка технологичного стритвира устраивает большую распродажу с 20 по 23 августа. Продавать будут сэмплы и вещи из прошлых коллекций со скидкой (внимание!) до 70%. Цены на семплы новой коллекции начинаются от 1000 рублей. Что брать? Худи, окрашенные по технологии тай-дай, куртки, анораки, брюки, футболки, водоустойчивые ветровки (таки осень близится).
Магазин Novaya, Ленполиграфмаш, ул. Профессора Попова, 4, с 12:00 до 21:00
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На фото: Stussy
Kixbox
Интернет-магазин будет продавать со скидкой вещи из новых коллекций, семплы и вещи из лучших коллекций прошлых лет. Garage Sale пройдет с 20 по 23 августа в онлайн-формате. Десять тысяч товаров от ключевых брендов Kixbox, например, флагманы уличной одежды из Европы и США — Carhartt WIP и Stussy, британская спортивная классика Fred Perry, городской аутдор от Penfield и The North Face, обувь Native, Nike, The Hundreds, Obey, Edwin, Champion, Billionaire Boys Club.
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На фото: кроссовки Fabi
NO ONE
Еще одна онлайн-распродажа — сеть мультибренда NO ONE предлагает купить коллекции сезона SS’20 со скидкой до 60%. Среди брендов — Baldinini, Giuseppe Zanotti, Pollini, Fabi, Vic Matie, Casadei, так что есть, где разгуляться. Советуем присмотреться к казаками, кедами, кроссовками, мюлями и массивным ботинкам.
Alexander Terekhov
Под шумок о закрытии российского бренда-долгожителя его владелица Оксана Лаврентьева устроила щедрый сейл. Если вы давно мечтали о вечернем платье Alexander Terekhov, то сейчас его можно купить за полцены. Скидка в 50 % действует и на топы, брюки, пиджаки, комбинезоны, шорты и юбки. Самое время брать, скоро все эти вещи станут историей.
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