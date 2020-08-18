Распродажи недели: у кого и где сейчас покупать вещи со скидками

Alexander Terekhov

Под шумок о закрытии российского бренда-долгожителя его владелица Оксана Лаврентьева устроила щедрый сейл. Если вы давно мечтали о вечернем платье Alexander Terekhov, то сейчас его можно купить за полцены. Скидка в 50 % действует и на топы, брюки, пиджаки, комбинезоны, шорты и юбки. Самое время брать, скоро все эти вещи станут историей.

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