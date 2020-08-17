Supreme сделали еще одну коллаборацию. На этот раз с визажисткой Пэт Макграт

Бренд только в этом году делал коллабы с печеньем Oreo, Timberland, Lamborghini, Такаси Мураками, The North Face, Colgate, теперь пришла очередь Пэт Макграт и ее косметической марки Pat McGrath Labs. Результатом сотрудничества визажистки и Supreme стала помада.