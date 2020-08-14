Леггинсы с пиджаками и спортивные бра с пальто: RESERVED представили новую коллекцию

Представила капсулу модель Касия Страсс, которая работает с ведущими модными брендами. Она появлялась в итальянском, французском, американском и немецком журналах Vogue, а также во французском Numéro, изданиях V, W, Ten Magazine, Dazed & Confused.

Коллекция Athleisure представлена в выборочных магазинах RESERVED и на сайте бренда.

Модель: Kasia Struss

Фото: Wunsche & Samsel