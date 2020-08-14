Иллюстратор Руфина Базлова запустила продажу футболок в поддержку протестующих в Беларуси

Работы автора — одно из главных общественных и художественных явлений на этой неделе. Руфина Базлова создает иллюстрации по мотивам событий в Беларуси, используя технику локальной белорусской вышиванки. Вышивки стали символом протестов. Художница и петербургское агентство ODB Brand Bureau запустили благотворительную акцию по производству футболок с принтами в виде работ Базловой. Все вырученные средства передадут фонду «Беларусь будущего».