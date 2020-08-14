В Au Pont Rouge стартовала гаражная распродажа

Универмаг авангардной и прогрессивной моды Au Pont Rouge проводит свою традиционную гаражную распродажу. До 18 августа топовые луки прошлых сезонов от Alexander Wang, Rick Owens, Marc Jacobs, Maison Martin Margiela и других флагманских брендов можно купить в интернет-магазине aupontrouge.ru с дополнительной скидкой в 60%. С 18 по 25 августа такое же предложение будет действовать на Garage Sale в оффлайн и только в залах универмага.