Универмаг авангардной и прогрессивной моды Au Pont Rouge проводит свою традиционную гаражную распродажу. До 18 августа топовые луки прошлых сезонов от Alexander Wang, Rick Owens, Marc Jacobs, Maison Martin Margiela и других флагманских брендов можно купить в интернет-магазине aupontrouge.ru с дополнительной скидкой в 60%. С 18 по 25 августа такое же предложение будет действовать на Garage Sale в оффлайн и только в залах универмага.
В Au Pont Rouge стартовала гаражная распродажа
Так, на Garage Sale в Au Pont Rouge платье шотландской клетки от Alexander Wang выйдет в 17 960 рублей, куртка-бомбер из кожи от Rick Owens – в 39 960 руб., а красная куртка Kenzo – в 9 960 руб.
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