Новинка продолжает капсулу бренда Dior Around the World, посвященную путешествиям. При создании модели креативный директор французского модного дома пересмотрела классические кроссовки D-Connect и добавила к ним принт из неопрена по мотивам иллюстраций художника Пьетро Руффо. Отличительные элементы D-Connect — прозрачные резиновые вставки и толстая резиновая подошва в тон.
Dior переосмыслили кроссовки D-Connect (без сотрудничества с художником, конечно, не обошлось)
Мария Грация Кьюри сотрудничает с итальянским художником Пьетро Руффо еще со времен своей работы в Valentino. Он принимал участие и в подготовке к показу последней круизной коллекции Dior.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.