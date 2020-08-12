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Стартовала акция «Освободите свой гардероб с пользой» по сбору вещей на переработку

В акции от постаматов Pickpoint и бренда мужской одежды Henderson принимают участие ненужная детская и взрослая одежда, постельное белье и полотенца. Все это можно оставить прямо в постаматах Pickpoint. Оттуда вещи отправятся на склад благотворительного фонда «Второе дыхание».

После сортировки собранные вещи разделят на две категории: те, что в хорошем состоянии, передадут малообеспеченным семьям, а остальные отправят на вторичную переработку. Принять участие в акции «Освободите свой гардероб с пользой» и сдать вещи можно до 5 сентября. 

Адреса постаматов в Петербурге можно посмотреть на сайте Pickpoint

Фото: сайт фонда «Второе дыхание»  

Татьяна Зиза,
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