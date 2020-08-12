Стартовала акция «Освободите свой гардероб с пользой» по сбору вещей на переработку

После сортировки собранные вещи разделят на две категории: те, что в хорошем состоянии, передадут малообеспеченным семьям, а остальные отправят на вторичную переработку. Принять участие в акции «Освободите свой гардероб с пользой» и сдать вещи можно до 5 сентября.

Адреса постаматов в Петербурге можно посмотреть на сайте Pickpoint.

Фото: сайт фонда «Второе дыхание»