В акции от постаматов Pickpoint и бренда мужской одежды Henderson принимают участие ненужная детская и взрослая одежда, постельное белье и полотенца. Все это можно оставить прямо в постаматах Pickpoint. Оттуда вещи отправятся на склад благотворительного фонда «Второе дыхание».
Стартовала акция «Освободите свой гардероб с пользой» по сбору вещей на переработку
После сортировки собранные вещи разделят на две категории: те, что в хорошем состоянии, передадут малообеспеченным семьям, а остальные отправят на вторичную переработку. Принять участие в акции «Освободите свой гардероб с пользой» и сдать вещи можно до 5 сентября.
Адреса постаматов в Петербурге можно посмотреть на сайте Pickpoint.
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