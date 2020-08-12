Итальянский модный дом показал свежее видение роскоши. При создании осенней пре-коллекции дизайнер Дэниел Ли сосредоточился на классическом ремесле, заключив его в тотальный минимализм. Результатом стали, с одной стороны, простые трикотажные платья, блузы и жакеты сводного кроя, а с другой — плащи и брюки из тонко выделанной кожи наппа, дутые пальто и сумки из кожи с плетением intrecciato. Не обошлось и без знаковой для Ли сумки Pouch — главной вещи 2019 года, ставшей уже нетленкой.
Дутые пальто, плетеные сумки и кожаные брюки в пре-коллекции Bottega Veneta
В цветовой палитре пре-коллекции Bottega Veneta невозможно не заметить обилие акцентных оттенков: нежно-розового, бирюзового и ярко-красного. Но, конечно, черных вещей тоже достаточно — комбинезон, платья и обувь.
Осенняя пре-коллекция Bottega Veneta уже доступна в ДЛТ.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
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