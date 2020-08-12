Дутые пальто, плетеные сумки и кожаные брюки в пре-коллекции Bottega Veneta

Итальянский модный дом показал свежее видение роскоши. При создании осенней пре-коллекции дизайнер Дэниел Ли сосредоточился на классическом ремесле, заключив его в тотальный минимализм. Результатом стали, с одной стороны, простые трикотажные платья, блузы и жакеты сводного кроя, а с другой — плащи и брюки из тонко выделанной кожи наппа, дутые пальто и сумки из кожи с плетением intrecciato. Не обошлось и без знаковой для Ли сумки Pouch — главной вещи 2019 года, ставшей уже нетленкой.