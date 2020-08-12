Как не пропустить премьеры и новинки пре-фолл? Воспользоваться нашей подборкой, в которой директор отдела моды Ксения Гощицкая собрала главные вещи грядущего осеннего сезона. Есть шанс опередить всех, пока осень еще не началась.
Сумка Dior, пуховик Moncler и еще 11 вещей, которые нужно купить сейчас, а то не достанется
У Christiаn Dior уже готов абсолютный хит сезона — новая сумка Bobby. И как всегда, в ней зашифрованы коды модного дома. Бобби — имя собаки Кристиана Диора, вернее даже сказать, собак: после смерти любимца всех своих питомцев он называл именно так. Более того, в каждую кутюрную коллекцию в те дни, когда платья носили имена, Диор обязательно включал костюм Bobby. Дизайн новой сумки разработан во Флоренции, мекке ремесленников и мастеров кожаных дел: на Bobby красуется золотой логотип CD, а сзади выгравирован адрес французского ателье — 30, Монтень. Новинка Bobby выпущена в трех размерах — мини-версия, средняя и большая, в трех цветах телячьей кожи — молочной, черной и латте, и даже в голубой канве Dior Oblique.
Dior, Невский пр., 113
Идеолог производственной одежды конструктивист Родченко был бы доволен: комбинезон Maje отвечает всем требованиям одежды будущего — практичность, комфорт и красота. Выбирайте к нему аксессуары в духе шедевров авангарда — сумку в форме желтого круга, например.
Maje, Большой пр. П. С., 57/1
Петербургский бренд Sintezia выпустил дроп с художником и тату-мастером Виктором Забугой. На гибриде ботинок и босоножек Seg с одной стороны вышита фигурка черта, а с другой — ангела. Хорошо, что можно не выбирать!
Самая необходимая вещь в Петербурге — это, конечно же, свитер. В Claudie Pierlot мы нашли (и делимся!) идеальный: полосатый, как и положено для города-порта, разреженной вязки, чтобы бриз освежал, но не морозил.
Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
Для капсульной линии Dior Maison культовый калифорнийский стрит-дизайнер Шон Стусси украсил фарфоровые тарелки и чашки каллиграфити с логотипом дома. Теперь мы хотим весь сервиз!
Dior, Невский пр., 113
Пре-фолл по версии Наташи Рамсей-Леви из Chloe получился очень буржуазным в самом парижском смысле слова. Все оттенки осенней меланхолии (от песочного до шоколадного!) и скульптурные силуэты (стройнят!) стоит носить прямо сейчас.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Осенне-зимняя коллекция Moncler Genius 8 просится не на склон, а на красную дорожку! Не зря бренд пригласил для работы над ней британского дизайнера Ричарда Куинна. Виртуоз принта взял за референсы фестиваль Гластонберри времен 1960-х, фильм «2001 год: Космическая одиссея» и эстетику горнолыжных курортов. В итоге пуховики расшиты гигантскими цветами, вместо пуговиц на пальто-трапециях сияют броши, а балаклаве из стразов и перьев мы вангуем статус маст-хэва сезона. «И как вам работалось с Moncler над линией Genius 8?» — спросили Куинна. Ричард был краток, но доходчив: «Приятно, когда гением тебя считает не только мама!».
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
В Gerard Darel знают все про идеальные летние луки: тотал-вайт с ориентальной вышивкой на рубашке сочетаем с плетеным поясом и бохо-сумкой из рафии.
Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23/1
Новая коллекция солнцезащитных очков Chanel — это очень, очень модные оправы с деталями вроде цепочки из жемчужин или окантовкой стекол твидом (мы все помним, как любила этот материал Коко).
Chanel, Невский пр., 152
В новом сезоне вы точно будете охотиться за плетеной сумкой-ведром Prada.Мы представляем ее хоть в походе за грибами в Комарово, хоть на премьере в наконец-то открытом Мариинском театре. Внутри сумки прячется съемный клатч — для самого ценного.
Prada, Б. Конюшенная ул., 13
Наконец-то пришло время шелковых топов-сорочек и плиссированных юбок! У Sandro самый правильный нюд и самый нежный принт полька-дот. Сейчас носим все это с золотыми босоножками, а к осени можем переобуться. Например, в высокие сапоги, как из 1970-х.
Sandro, Большой пр. П. С., 57/1
Когда мы видим вариации на тему школьной формы от Gucci, Aletta, Prairie и Dolce & Gabbana, подобранные байерами сети «Кенгуру», то сами хотим немедленно вернуться за парту. А ведь есть еще лаковые балетки и ботинки для торжественной линейки!
Сеть салонов «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17
Найдены самые воспитанные из бруталов: Tissot Supersport Chrono можно сразу знакомить с мамой. Огромный (45,5 миллиметров в диаметре!) хронограф в мускулистом стальном корпусе выглядит подозрительно аккуратно. Как регбисты в немнущихся даже после самого жесткого ракинга рубашках-поло. Защитный выступ у заводной головки — единственный элемент амуниции, который себе позволяют эти храбрые часы. На поле они вышли половиной состава: вместо стандартных пятнадцати полевых игроков в коллекции восемь разных моделей. Все одинаково самоуверенные (тахиметрическая шкала предусматривает замеры до 400 км/ч) и точные (у отметки «2 часа» расположен счетчик десятых долей секунды). После игры они точно остаются — такие часы всем нужны и на афтепати.
Tissot, Невский пр., 68а
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.