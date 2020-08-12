Сумка Dior, пуховик Moncler и еще 11 вещей, которые нужно купить сейчас, а то не достанется

У Christiаn Dior уже готов абсолютный хит сезона — новая сумка Bobby. И как всегда, в ней зашифрованы коды модного дома. Бобби — имя собаки Кристиана Диора, вернее даже сказать, собак: после смерти любимца всех своих питомцев он называл именно так. Более того, в каждую кутюрную коллекцию в те дни, когда платья носили имена, Диор обязательно включал костюм Bobby. Дизайн новой сумки разработан во Флоренции, мекке ремесленников и мастеров кожаных дел: на Bobby красуется золотой логотип CD, а сзади выгравирован адрес французского ателье — 30, Монтень. Новинка Bobby выпущена в трех размерах — мини-версия, средняя и большая, в трех цветах телячьей кожи — молочной, черной и латте, и даже в голубой канве Dior Oblique.

Dior, Невский пр., 113