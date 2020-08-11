Почти не осталось брендов, которые не выпустили бы что-то в сотрудничестве с художниками. Из свежих примеров — коллекции на последних Неделях мод и осенняя кампания Dior. Comme des Garçons тоже обратились к арту и создали коллаборацию с граффитистом из Нью-Йорка Futura. В коллекцию Comme des Garçons Shirt & Futura вошли куртки, футболки, рубашки и шопперы с принтами в виде работ художника.
Comme des Garçons сделали коллаб с граффитистом Futura
Futura, чье настоящее имя Леонард МакГурр, был одним из первых уличных художников в Америке, входил в культурное сообщество, состоящее из Патти Астор, Кита Харинга, Жана-Мишеля Баскиа. Сотрудничество с Comme des Garçons — не первая работа граффитиста с крупными брендами: в 2005 году он при поддержке Nike оформил колесо для велосипеда легендарного гонщика Ленса Армстронга, а в 2007 — раму итальянского велобренда Colnago. Также в в 2012 году Futura создал дизайн для бутылки Hennessy.
Коллекция Comme des Garçons Shirt & Futura уже доступна для покупки на сайте Dover Street Market.
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