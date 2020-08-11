В сезоне FW20 Sandro обратились к прошлому — эстетике и материалам 80-ых. Переработав их, дизайнеры бренда создали аутентичную коллекцию, соединяющую в себе классические силуэты и актуальные тенденции.
Элегантность начала 80-ых в коллекции Sandro
Можно с уверенностью сказать, что элегантность возродилась, тому подтверждение — твидовые пиджаки, легкие платья, блузы, свободные брюки и небольшие сумки на длинной ручке. В коллекции есть и базовые футболки, джинсы, рубашки, кроссовки и другие вещи, которые смело можно назвать городской униформой.
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