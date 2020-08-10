PUMA сделали амбассадором новой кампании именно Винни Харлоу не случайно — все благодаря социальной и активисткой деятельности модели. Она представила кроссовки Kyron, которые вдохновлены архивными моделями PUMA. Дроп уже продается в России.
Супермодель Винни Харлоу стала амбассадором кроссовок PUMA Kyron
Кроссовки Kyron Awakening выполнены в белом цвете с синими акцентами и украшены культовым PUMA Formstrip в черном оттенке. Модель создана на контрастах: легкий верх пары сочетает разные материалы, а массивная подошва обладает крупными протекторами.
Кроссовки PUMA Kyron доступны в официальных магазинах и на сайте бренда.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.