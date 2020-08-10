Супермодель Винни Харлоу стала амбассадором кроссовок PUMA Kyron

Кроссовки Kyron Awakening выполнены в белом цвете с синими акцентами и украшены культовым PUMA Formstrip в черном оттенке. Модель создана на контрастах: легкий верх пары сочетает разные материалы, а массивная подошва обладает крупными протекторами.

Кроссовки PUMA Kyron доступны в официальных магазинах и на сайте бренда.