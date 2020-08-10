33 вещи для водной прогулки: от платья Jacquemus до бейсболки SHU

В Петербург вернулась классическое (не петербургское) лето и даже солнце. Пока такая благодать, советуем не теряться и отправиться на водную прогулку. Спасательные жилеты и нарукавники за вами, а «Собака.ru» собрала топ вещей, в которых можно покорять реки и каналы, совместив красоту и комфорт. Свистать всех наверх!