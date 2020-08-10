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33 вещи для водной прогулки: от платья Jacquemus до бейсболки SHU

В Петербург вернулась классическое (не петербургское) лето и даже солнце. Пока такая благодать, советуем не теряться и отправиться на водную прогулку. Спасательные жилеты и нарукавники за вами, а «Собака.ru» собрала топ вещей, в которых можно покорять реки и каналы, совместив красоту и комфорт. Свистать всех наверх!

  • Топ Versace, ДЛТ, 32 050 руб.

  • Рубашка Bottega Veneta, ДЛТ, 86 600 руб.

  • Рубашка Off-White, ДЛТ, 59 450 руб.

  • Топ-бандо Versace, ДЛТ, 22 100 руб.

  • Майка Off-White, ДЛТ, 23 150 руб.

  • Топ Dries Van Noten, ДЛТ, 36 350 руб.

  • Шорты Dries Van Noten, ДЛТ, 36 950 руб.

  • Шорты Off-White, ДЛТ, 24 800 руб.

  • Джинсы Levi's High Loose, 9 500 руб.

Для боцмана

Старший из палубной команды судна в тельняшке — уже архетип, но мы переосмыслили образ боцмана. Так в нашей подборке появились рубашка с коротким рукавом (вполне традиционной для наряда боцмана расцветки, кстати), топы и шорты с цветочными принтами (боцман обязан выделяться!), даже неоромантичная блуза с пером и белые джинсы.

  • Платье Jacquemus, ДЛТ, 37 350 руб.

  • Платье Jacquemus, ДЛТ, 76 550 руб.

  • Платье My 812, 490$

  • Юбка Versace, ДЛТ, 48 450 руб.

  • Юбка Dries Ven Noten, ДЛТ, 37 300 руб.

Для сирены

Мы, конечно, надеемся, что вредить морякам вы не будете, но современная сирена видится нам, безусловно, в платьях и юбках. Романтизируем ее образ, каемся.

  • Комбинезон Balmain, ДЛТ, 248 000 руб.

  • Комбинезон Gucci, ДЛТ, 130 700 руб.

  • Комбинезон URBANTIGER, 3 499 руб.

  • Костюм ADementeva, шорты — 5 500 руб., куртка — 10 900 руб.

Для старпома

Старшему помощнику капитана (старпому) мы подобрали соответствующую по статусу сдержанную униформу, с учетом водных особенностей и эстетики. Актуальные рабочие комбинезоны, костюм с шортами и вариант с самыми морскими брюками — клеш покажут, кто на яхте главный.

  • Тренч Burberry, ДЛТ, 167 500 руб.

  • Жакет Bottega Veneta, ДЛТ, 193 500 руб.

  • Шелковый жилет Burberry, ДЛТ, 148 000 руб.

  • Компактная куртка Uniqlo, 1499 руб.

На случай шторма

Погодные неожиданности в Петербурге никто не отменял, поэтому и боцманам, и старпомам, и сиренам пригодятся тренчи, жилеты и куртки. В тренче Burberry в шторм уж точно приятнее, чем без него.

  • Мюли Gucci, ДЛТ, 49 950 руб.

  • Кроссовки N21, ДЛТ, 43 200 руб.

  • Сандали Loewe, ДЛТ, 33 500 руб.

  • Кеды Kenzo, ДЛТ, 11 050 руб.

  • Сабо Balenciaga, ДЛТ, 47 400 руб.

  • Шлепанцы Chloe, ДЛТ, 22 000 руб.

  • Кроссовки Balenciaga, ДЛТ, 69 950 руб.

Вместо хромачей

«Хромачи» на сленге — парадная обувь, которая представляет собой хромовые ботинки. У моряков вообще много обуви, это и юфтевые ботинки на толстой подошве, и прогарные ботинки, и яловые сапоги, и сандалии. Наша подборка не уступает обувному арсеналу моряка: сабо. шлепанцы, кроссовки, кеды, мюли. 

  • Купальник Gucci, ДЛТ, 32 000 руб.

  • Сумка M_U_R, 15 000 pуб.

  • Бейсболка SHU, 1030 руб.

  • Рукава M_U_R, 9 600 pуб.

  • Шоппер TOUS, 18 200 руб.

Обязательно должно быть в каюте

Аксессуары, которые точно пригодятся во время морской прогулки. На борт без них заходить не советуем. 

Татьяна Зиза,
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