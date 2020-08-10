В Петербург вернулась классическое (не петербургское) лето и даже солнце. Пока такая благодать, советуем не теряться и отправиться на водную прогулку. Спасательные жилеты и нарукавники за вами, а «Собака.ru» собрала топ вещей, в которых можно покорять реки и каналы, совместив красоту и комфорт. Свистать всех наверх!
33 вещи для водной прогулки: от платья Jacquemus до бейсболки SHU
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Топ Versace, ДЛТ, 32 050 руб.
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Рубашка Bottega Veneta, ДЛТ, 86 600 руб.
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Рубашка Off-White, ДЛТ, 59 450 руб.
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Топ-бандо Versace, ДЛТ, 22 100 руб.
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Майка Off-White, ДЛТ, 23 150 руб.
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Топ Dries Van Noten, ДЛТ, 36 350 руб.
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Шорты Dries Van Noten, ДЛТ, 36 950 руб.
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Шорты Off-White, ДЛТ, 24 800 руб.
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Джинсы Levi's High Loose, 9 500 руб.
Для боцмана
Старший из палубной команды судна в тельняшке — уже архетип, но мы переосмыслили образ боцмана. Так в нашей подборке появились рубашка с коротким рукавом (вполне традиционной для наряда боцмана расцветки, кстати), топы и шорты с цветочными принтами (боцман обязан выделяться!), даже неоромантичная блуза с пером и белые джинсы.
Для сирены
Мы, конечно, надеемся, что вредить морякам вы не будете, но современная сирена видится нам, безусловно, в платьях и юбках. Романтизируем ее образ, каемся.
Для старпома
Старшему помощнику капитана (старпому) мы подобрали соответствующую по статусу сдержанную униформу, с учетом водных особенностей и эстетики. Актуальные рабочие комбинезоны, костюм с шортами и вариант с самыми морскими брюками — клеш покажут, кто на яхте главный.
На случай шторма
Погодные неожиданности в Петербурге никто не отменял, поэтому и боцманам, и старпомам, и сиренам пригодятся тренчи, жилеты и куртки. В тренче Burberry в шторм уж точно приятнее, чем без него.
Вместо хромачей
«Хромачи» на сленге — парадная обувь, которая представляет собой хромовые ботинки. У моряков вообще много обуви, это и юфтевые ботинки на толстой подошве, и прогарные ботинки, и яловые сапоги, и сандалии. Наша подборка не уступает обувному арсеналу моряка: сабо. шлепанцы, кроссовки, кеды, мюли.
Обязательно должно быть в каюте
Аксессуары, которые точно пригодятся во время морской прогулки. На борт без них заходить не советуем.
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