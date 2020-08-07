Осенняя кампания Dior отдает дань уважения художнице-феминистке Марселле Кампаньяно

В кампании приняли участие модели Селена Форрест, Мариэль Учида, Эстель Чен, работали над ней фотограф Паола Маттиоли, арт-директор Фабьен Барон и стилист Элин Сван. На некоторых героинях портретов футболки с фразами из манифеста итальянской феминистки Карлы Лонци. В общем, креативный директор женской линии Dior Мария Грация Кьюри продолжает работать с фем-повесткой.