Рекламная кампания представляет собой мозаику из портретов моделей. Вдохновением для нее стала серия фотографий «Изобретение женственности» 70-х годов авторства итальянской художницы-феминистки Марселлы Кампаньяно. Каждая модель в мозаике Dior представляет определенную роль и свою идентичность.
Осенняя кампания Dior отдает дань уважения художнице-феминистке Марселле Кампаньяно
В кампании приняли участие модели Селена Форрест, Мариэль Учида, Эстель Чен, работали над ней фотограф Паола Маттиоли, арт-директор Фабьен Барон и стилист Элин Сван. На некоторых героинях портретов футболки с фразами из манифеста итальянской феминистки Карлы Лонци. В общем, креативный директор женской линии Dior Мария Грация Кьюри продолжает работать с фем-повесткой.
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