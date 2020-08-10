За время карантина винтажный магазин сменил свое местоположение. После четырех лет существования в «Бертгольд-центр» Fjordcloth Stock & Vintage переехал на Чехова — и теперь находится между барными улицами Жуковского и Некрасова.
Магазин Fjordcloth Stock&Vintage переехал и изменил концепцию: добавил к винтажу стоковые коллекции
Артем Чернов
владелец Fjordcloth Stock & Vintage
«Карантин, как бы это ни прозвучало, сыграл нам на руку. Мы смогли в спокойном темпе практически своими руками сделать ремонт в новом помещении. В «мирное» время мы бы точно не смогли совместить работу и ремонт, пришлось бы пожертвовать либо одним, либо другим. Конечно, оборот упал по сравнению с обычными месяцами, но у нас были и другие проблемы — столкнулись с тем, что граница оказалась под замком! До пандемии мы регулярно ездили в Европу к нашим поставщикам — их несколько и они находятся в пяти разных странах. К счастью, с половиной из них в итоге смогли договориться о доставке, а вещи отбирали по видеосвязи».
Вместе с адресом магазина поменялась и концепция. Теперь кроме винтажа и селективного брендового секонд-хенда, в Fjordcloth Stock & Vintage представлены и стоковые коллекции. Это современный Tommy Hilfiger, новые вещи от Carhartt, которые сейчас можно встретить только на зарубежных аукционах: коллаборации с французами A.P.C, японской уличной маркой Neighborhood и шведским скейт-брендом Polar. Несмотря на эксклюзивы, демократичный ценник сохранился.
Артем Чернов
владелец Fjordcloth Stock & Vintage
«Интерьер в новом помещении создавался в процессе. У нас был ограничен бюджет, поэтому вместо замены плитки на окнах, например, мы просто красили ее грунтовкой, отдельно прорисовывая швы. Чтобы на стенах добиться эффекта бетона, соединили три оттенка серого цвета. Имитацию орнамента плитки в нише тоже сделали сами, достаточно было определиться с узором и заказать нужный трафарет. Очень долго возились со старой деревянной стойкой-прилавком — сцепление со штукатуркой или бетоном никак не получалось. Решение нашлось в строймаркете: там мы обнаружили отличную плитку под бетон и присверлили ее на стойку.
И таких деталей у нас много, главное — желание придумывать нестандартные решения для стандартных идей. Когда картина начала складываться, то наконец получился выдержанный интерьер, который гармонирует с нашим скандинавским названием. Сейчас в процессе работы мы постоянно что-то добавляем или меняем, думаем, что наш интерьер еще не скоро можно будет назвать законченным. В этом специфика интерьера, сделанного своими руками, — все зависит только от тебя и команды, общего воодушевления и фантазии».
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