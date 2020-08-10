Магазин Fjordcloth Stock&Vintage переехал и изменил концепцию: добавил к винтажу стоковые коллекции

владелец Fjordcloth Stock & Vintage

«Интерьер в новом помещении создавался в процессе. У нас был ограничен бюджет, поэтому вместо замены плитки на окнах, например, мы просто красили ее грунтовкой, отдельно прорисовывая швы. Чтобы на стенах добиться эффекта бетона, соединили три оттенка серого цвета. Имитацию орнамента плитки в нише тоже сделали сами, достаточно было определиться с узором и заказать нужный трафарет. Очень долго возились со старой деревянной стойкой-прилавком — сцепление со штукатуркой или бетоном никак не получалось. Решение нашлось в строймаркете: там мы обнаружили отличную плитку под бетон и присверлили ее на стойку.

И таких деталей у нас много, главное — желание придумывать нестандартные решения для стандартных идей. Когда картина начала складываться, то наконец получился выдержанный интерьер, который гармонирует с нашим скандинавским названием. Сейчас в процессе работы мы постоянно что-то добавляем или меняем, думаем, что наш интерьер еще не скоро можно будет назвать законченным. В этом специфика интерьера, сделанного своими руками, — все зависит только от тебя и команды, общего воодушевления и фантазии».