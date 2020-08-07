Подчеркнуто сексуальные корсеты и боди, помогающие принять свое тело, кожаные лифы и повседневные слипы, давно зарекомендовавшие себя бренды и новички индустрии — составили самый полный гид по петербургским маркам белья.
Где покупать нижнее белье в Петербурге? Гид по дизайнерским маркам
Создательница HEDERA Катрин Сударкина удовлетворяет потребности человечества в тонкой талии, предлагая корсеты с завышенной спиной, корсеты-боди, модели с вышитыми жемчужными бусинами цветами, отрезной чашкой и даже мужские корсеты. Работает дизайнер только с натуральным шелком. Застежка у корсетов находится впереди: для того, чтобы надеть их, фрейлины не потребуются.
Интернет-магазин HER теперь и сам создает нижнее белье. Дебютная коллекция Narcissus вышла в июле, в ней 15 моделей: прозрачные лифы с завязками и топы, шорты с оборками, сорочки из шифона, боди, домашние шорты из хлопка и базовые модели белья. Основа Narcissus — воспоминания о лете и простых радостях, связанных с ним: школьных каникулах, воде, солнце, свежем воздухе. Съемки для кампейна проходили в доме на воде в Петербурге в середине июня, поэтому полноправно записываем марку-космополита и в петербургские.
Марка специализируется на боди, которые можно носить как в качестве белья, так и самостоятельно в комплекте с чем угодно. Боди вообще очень ловко перешли из категории нижнего белья в повседневность. Производство OYО находится в Петербурге, создательницы марки делают вещи из хлопка и вискозы. Есть модели с коротким рукавом, длинным, до локтя, модели-майки и с открытыми плечами. Вырезы тоже варьируются: от круглых до V-образных. В основном боди представлены в спокойных нюдовых или природных оттенках, но есть яркие, например, васильковый.
В приоритете у ZENIA UNDERWEAR комфортные лекала и качество материалов. Марка работает с европейскими производителями тканей (что та еще трудность в свете последних событий), которые можно найти только на текстильных выставках в Париже. У бренда две линейки: базовая и прозрачная, в них входят боди, топы, классические комплекты и самостоятельные верх и низ. Есть даже модели из тюля, дополненные фурнитурой с напылением 14-каратного золота. Дорого-богато!
Ни одна подборка российских марок нижнего белья не обходится без петербургской Corporelle. Эта не станет исключением. Основательница бренда Ксения Реченская не изменяет себе вот уже пять лет и исправно придерживается концепции smart & sexy, не использует поролон и косточки при создании лифов, выпускает лимитированные коллекции с фирменными бра. А еще Corporelle занимается образованием своих подписчиков, напоминая в инстаграме о том, что обнаженное тело — это искусство, поднимая вопросы восприятия женской наготы.
Еще один бренд, известный не только в Петербурге, но и по всей России, не просто делает комфортное белье, а еще и транслирует свои ценности, выступая за разнообразие, бодипозитив и сестринство. Вilingua.ladies адаптирует свои комплекты под самые разные типы фигур, разный размер груди, объемы и борется с эйджизмом. Добавьте к этому минималистичный дизайн, модели из натурального хлопка, и поймете, почему белье бренда, который создала Инга Билингва, достоин немедленной покупки.
Если минимализм — не ваша история, то этот лот подборки для вас. Подчеркнуто сексуальное белье создает F3 Sudio. Даже базовая линейка марки выполнена из кружева, а в дополнение к классическим комплектам и бра — корсеты, пояса для чулок и даже аксессуары из кожи. Тут и портупеи, и маски, и чокеры, и кожаные лифы. Бонусом линейка «будуар» с пижамами и сорочками.
От базовых комплектов до кружевных, от низкой посадки слипов до высокой, от спортивных лифов до прозрачных бра: дизайнер Зульфира Мансапова продумала все. Модели PassionZu подходят для любых активностей (и неактивностей тоже). А новая коллекция боди из прозрачной сетки стрейч призвана помочь принять себя и свое тело.
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