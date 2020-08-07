Где покупать нижнее белье в Петербурге? Гид по дизайнерским маркам

OYО

Марка специализируется на боди, которые можно носить как в качестве белья, так и самостоятельно в комплекте с чем угодно. Боди вообще очень ловко перешли из категории нижнего белья в повседневность. Производство OYО находится в Петербурге, создательницы марки делают вещи из хлопка и вискозы. Есть модели с коротким рукавом, длинным, до локтя, модели-майки и с открытыми плечами. Вырезы тоже варьируются: от круглых до V-образных. В основном боди представлены в спокойных нюдовых или природных оттенках, но есть яркие, например, васильковый.