Неон, шляпы и гигантский надувной маскот: Louis Vuitton показали новую мужскую коллекцию

В сезоне весна-лето 2021 креативный директор бренда Вирджил Абло обратился к ярким цветам и активным принтам. Палитра мужской коллекции состоит из неоновых желтого, синего, розового и голубого, хотя не обошлось и без классических белого и черного. Среди принтов: шахматная клетка и герои анимационного мини-фильма бренда Zoooom with Friends, которым Louis Vuitton анонсировали сегодняшнее шоу. Срежиссировал ленту, кстати, сам Абло, а художником выступил Reggie Know.