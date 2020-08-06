В сезоне весна-лето 2021 креативный директор бренда Вирджил Абло обратился к ярким цветам и активным принтам. Палитра мужской коллекции состоит из неоновых желтого, синего, розового и голубого, хотя не обошлось и без классических белого и черного. Среди принтов: шахматная клетка и герои анимационного мини-фильма бренда Zoooom with Friends, которым Louis Vuitton анонсировали сегодняшнее шоу. Срежиссировал ленту, кстати, сам Абло, а художником выступил Reggie Know.
Неон, шляпы и гигантский надувной маскот: Louis Vuitton показали новую мужскую коллекцию
Новая мужская коллекция Louis Vuitton включает костюмы, пиджаки, пальто, худи, очки, шляпы и сумками с монограммой бренда. Но, пожалуй, главным и самым запоминающимся аксессуаром показа стал гигантский надувной маскот LV. С ним в финале шоу на подиум вышел рэпер и актер Крис Ву, который ранее принимал участие в мужском показе Burberry в Лондоне.
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