Ода нулевым: Levi’s создали джинсы, вдохновленные эстетикой 2000-ых

Джинсы High Loose представлены в нескольких вариантах денима: черном, индиго и выбеленном индиго. Модели оттенка индиго созданы из колонизированного конопляного волокна, что делает их экологичными. High Loose Utility в ярко-голубом выбеленном цвете отличается боковыми карманами на молнии, а в их основе микс хлопка и ткани Tencel. Еще одна модель коллекции — Pleated High Loose оливкового оттенка или хаки со складкой на талии и широкими штанинами — почти 59 сантиметров.

Джинсы Levi’s High Loose уже доступны в магазинах и на сайте бренда.