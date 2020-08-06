Эстетика нулевых все не сдает позиций, в подтверждение тому актуальность как джинсов с максимально заниженной талией, так и прямых широких джинсов с высокой посадкой. Новый женский фит от Levi’s относится как раз к последним. Модель High Loose вдохновлена трендами и формами ранних двухтысячных и предыдущими моделями бренда — Baggy, Dad, Ribcage.
Ода нулевым: Levi’s создали джинсы, вдохновленные эстетикой 2000-ых
Джинсы High Loose представлены в нескольких вариантах денима: черном, индиго и выбеленном индиго. Модели оттенка индиго созданы из колонизированного конопляного волокна, что делает их экологичными. High Loose Utility в ярко-голубом выбеленном цвете отличается боковыми карманами на молнии, а в их основе микс хлопка и ткани Tencel. Еще одна модель коллекции — Pleated High Loose оливкового оттенка или хаки со складкой на талии и широкими штанинами — почти 59 сантиметров.
Джинсы Levi’s High Loose уже доступны в магазинах и на сайте бренда.
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