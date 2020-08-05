Технология XETIC — результат сотрудничества бренда с MIT Design Lab. Пока новинка интегрирована только в модель Calibrate Runner, но PUMA планируют адаптировать ее под все категории кроссовок: беговые, тренинговых, баскетбольные. Для создания XETIC бренд работал с бегунами и анализировал индивидуальные особенности бега. Технология сделана из пены и гарантирует высокий уровень комфорта при ходьбе.
PUMA создали новую технологию амортизации и уже внедрили ее в кроссовки Calibrate Runner
Дизайн кроссовок XETIC Calibrate Runner довольно футуристичный, с отсылками к стритвиру. И все благодаря видимой технологии, которая смотрится так, будто создана на 3D-принтере. Визуально она напоминает горизонтальную восьмерку.
Кроссовки PUMA Calibrate Runner будут доступны в России в середине сентября.
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