PUMA создали новую технологию амортизации и уже внедрили ее в кроссовки Calibrate Runner

Технология XETIC — результат сотрудничества бренда с MIT Design Lab. Пока новинка интегрирована только в модель Calibrate Runner, но PUMA планируют адаптировать ее под все категории кроссовок: беговые, тренинговых, баскетбольные. Для создания XETIC бренд работал с бегунами и анализировал индивидуальные особенности бега. Технология сделана из пены и гарантирует высокий уровень комфорта при ходьбе.