Cocoshnick выпустили летнюю капсулу — в ней шляпы с необработанными краями и панамы из соломы

Дизайнер Ольга Рузакова переосмыслила классические модели головных уборов и вдохновилось силой и красотой природы. Чтобы передать единство природы и человека и чувство гармонии с окружающим миром, при создании новой коллекции использовались только экологически чистые материалы, а каждая модель была сделана вручную. В капсулу вошли шляпы и панамы.