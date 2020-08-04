Дизайнер Ольга Рузакова переосмыслила классические модели головных уборов и вдохновилось силой и красотой природы. Чтобы передать единство природы и человека и чувство гармонии с окружающим миром, при создании новой коллекции использовались только экологически чистые материалы, а каждая модель была сделана вручную. В капсулу вошли шляпы и панамы.
Cocoshnick выпустили летнюю капсулу — в ней шляпы с необработанными краями и панамы из соломы
Кроме классических из фетра в коллекции соломенные шляпы разных геометрических форм: канотье, широкополые, федоры. Панамы представлены моделями из соломы, джинсы, вельвета и хлопка с шелком. Среди оттенков как натуральные светлые: белый, бежевый и нежно-розовый, так и классические темные: черный и синий.
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