Российская марка украшений Avgvst запускает новое пространство в Петербурге на Рубинштейна, 16. Проект объединит самый большой флагманский магазин бренда и спешилти-кофейню. За кофе в коллаборации будет отвечать екатеринбургская сеть Papa Carlo.
Avgvst откроют самый большой флагманский магазин и кофейню в Петербурге
Создательница Avgvst Наталья Брянцева рассказала нам, что интерьер проекта разработал архитектор и художник Гарри Нуриев и его Crosby Studios. Ассортимент состоит из серебряных и золотых украшений Avgvst, а также линии бренда Objects — предметы декора, журналы, парфюм, посуда. И немного тайны: в магазине будет еще и секретная дверь, а куда она ведет Avgvst пока держит в секрете. Но мы следим.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.