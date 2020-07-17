Симон Порт Жакмюс представил мужскую и женскую коллекции весна-лето 2021 L’amour. Шоу прошло во французской провинции.
Пшеничные поля и сумки с тарелками для пикника: как прошел показ Jacquemus
Креативный директор бренда не изменяет себе: новый показ снова состоялся в поле и определенно имеет все шансы стать самым запоминающимся шоу на Неделе моды. Гости в прямом смысле сидели в кустах, друг от друга с дистанцией в положенные полтора метра их отделяли заросли пшеницы.
Цветовая палитра мужской и женской коллекций весна-лето 2021 вторила природным оттенкам места проведения: приглушенные бежевый, персиковый, серый. Модели показали свободные брюки с высокой талией, топы и бра, платья-миди, костюмы с пиджаками и рубашки с принтами. Дополняли образы как классические сумки Jacquemus, так и новые — декорированные тарелками.
Следующий показ Jacquemus состоится в январе, бренд снова представит мужскую и женскую линии вместе. Симон Порт Жакмюс серьезно настроен уменьшить количество модных шоу, тем самым снизив негативное влияние фэшн-индустрии на экологию.
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