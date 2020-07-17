Пшеничные поля и сумки с тарелками для пикника: как прошел показ Jacquemus

Креативный директор бренда не изменяет себе: новый показ снова состоялся в поле и определенно имеет все шансы стать самым запоминающимся шоу на Неделе моды. Гости в прямом смысле сидели в кустах, друг от друга с дистанцией в положенные полтора метра их отделяли заросли пшеницы.