Доменико Дольче и Стефано Габбана провели свое офлайновое шоу во дворе кампуса университета Humanitas, здание которого украшала оптимистичная надпись.
Dolce & Gabbana показали новую мужскую коллекцию пол лозунгом «Все будет хорошо»
Выбор места проведения показа неслучаен для Dolce & Gabbana. Бренд спонсирует работу университета над вакциной против коронавируса. Надпись «Все будет хорошо» — дает надежду, что вакцина скоро появится, и вообще вселяет оптимизм, которого не хватает не только в моде, но и в обычной жизни.
В дополнение к воодушевляющему обещанию — главный цвет мужской коллекции бренда. Им стал терапевтический и успокаивающий синий. Модели показали рубашки, брюки, панамы, шорты и плавки с геометрическими паттернами.
На традиционный поклон Доменико Дольче и Стефано Габбана вышли, как и полагается, в масках.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.