Dolce & Gabbana показали новую мужскую коллекцию пол лозунгом «Все будет хорошо»

В дополнение к воодушевляющему обещанию — главный цвет мужской коллекции бренда. Им стал терапевтический и успокаивающий синий. Модели показали рубашки, брюки, панамы, шорты и плавки с геометрическими паттернами.

На традиционный поклон Доменико Дольче и Стефано Габбана вышли, как и полагается, в масках.