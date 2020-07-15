Etro провели показ на Неделе моды в офлайне

По миланскому саду ходили модели под живую музыку, а за ними наблюдали зрители — все по допандемическим канонам показов на Неделях моды. Гости шоу, среди которых замечена инфлюенсер Каро Даур, были в масках (ну, почти все), а рассадили их в соответствии с требования социальной дистанции.