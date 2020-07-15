Приставку digital Etro решили проигнорировать и устроил реальное шоу в саду Four Seasons в Милане. Бренд представили мужскую коллекцию весна-лето 2021 и женскую пре-коллекцию.
Etro провели показ на Неделе моды в офлайне
По миланскому саду ходили модели под живую музыку, а за ними наблюдали зрители — все по допандемическим канонам показов на Неделях моды. Гости шоу, среди которых замечена инфлюенсер Каро Даур, были в масках (ну, почти все), а рассадили их в соответствии с требования социальной дистанции.
И в мужской, и в женской коллекциях бренда преобладает цветочный принт, который неплохо рифмовался с местом проведения показа. В палитре обеих линий природные спокойные цвета. Мужчинам Etro предлагают носить костюмы с шортами и брюками, рубашки с апликациями, шейные платки и серьги. Женская пре-коллекция состоит из джинсов, созданных в технике пэчворк, свободных платьев и рубашек, завязанных на бедрах.
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