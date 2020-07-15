Космические тарелки и парад планет в новой коллекции Moschino Menswear

Несмотря на новый формат показов и пандемический кризис, Moschino продолжает быть воплощением оптимизма в моде. Тому подтверждение — яркие, насыщенные цвета коллекции, инфантильные принты в виде космических тарелок, планет, звезд, крупного гороха. Джереми Скотт играет геометрическими формами в оформлении виртуального показа, и в вещах линии весна-лето 2021.