Креативный директор бренда Джереми Скотт показал коллекцию весна-лето 2021 на первой виртуальной Неделе моды в Милане.
Космические тарелки и парад планет в новой коллекции Moschino Menswear
Несмотря на новый формат показов и пандемический кризис, Moschino продолжает быть воплощением оптимизма в моде. Тому подтверждение — яркие, насыщенные цвета коллекции, инфантильные принты в виде космических тарелок, планет, звезд, крупного гороха. Джереми Скотт играет геометрическими формами в оформлении виртуального показа, и в вещах линии весна-лето 2021.
В коллекцию Moschino Menswear вошли плюшевые кардиганы, классические по силуэту (но не по палитре) тренчи, куртки-косухи, костюмы, рубашки с коротким рукавом.
Презентация Moschino весна-лето 2021 прошла в формате видео. В нем снялся Denek K — модель уже не первый раз принимает участие в показах Джереми Скотта.
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