Празднование 55-летнего юбилея финский бренд FiNN FLARE решил начать запуском лимитированной серии просторных худи «2020/55 Зов Природы» с изображением известных туристических мест России: Камчатки, Байкала и Эльбруса.
FiNN FLARE выпустил капсульную коллекцию худи с изображением Байкала, Камчатки и Эльбруса
Первая коллекция одежды под маркой FiNN FLARE была выпущена в 1965 году в Финляндии в маленьком городке Сало. Долгое время компания специализировалась на производстве спортивных костюмов, одежды для активного отдыха и путешествий, так что можно сказать, что дизайнеры новой коллекции возвращаются к истокам бренда. В юбилейной коллекции «2020/55 Зов Природы» 9 моделей, доступных в молочном, графитовом, черном, бежевом и черном цветах. Толстовки сделаны из органического хлопка, а принты разработаны собственным дизайн-бюро FiNN FLARE.
«На протяжении долгого времени одежда для активного отдыха была знаковым ассортиментом бренда, снискавшим любовь клиентов далеко за пределами Финляндии. Прошло уже 55 лет со дня выпуска первой коллекции FiNN FLARE, но компания по-прежнему верна своим основным принципам. Действительно, одни из самых ярких эмоций в жизни мы привозим из путешествий. И сейчас лучшее время напомнить, что и в России много прекрасных мест, куда можно отправиться за новыми впечатлениями и открытиями. Худи из лимитированной коллекции для активного отдыха «2020/55 Зов Природы» будут вдохновлять на большие свершения и подарят чувство комфорта и безопасности в любой ситуации», — комментирует Ксения Рясова, президент FiNN FLARE.
Толстовки доступны для заказа только на сайте www.finn-flare.ru.
Для удобства пользователей сайта с июня FiNN FLARE запустил бесплатную онлайн-консультацию, в которую входит рекомендации по фасонам и цветам, подбор луков, а также бесконтактная доставка и примерка выбранных вещей. Чтобы воспользоваться сервисом необходимо заполнить анкету на сайте.
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