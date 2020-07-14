FiNN FLARE выпустил капсульную коллекцию худи с изображением Байкала, Камчатки и Эльбруса

«На протяжении долгого времени одежда для активного отдыха была знаковым ассортиментом бренда, снискавшим любовь клиентов далеко за пределами Финляндии. Прошло уже 55 лет со дня выпуска первой коллекции FiNN FLARE, но компания по-прежнему верна своим основным принципам. Действительно, одни из самых ярких эмоций в жизни мы привозим из путешествий. И сейчас лучшее время напомнить, что и в России много прекрасных мест, куда можно отправиться за новыми впечатлениями и открытиями. Худи из лимитированной коллекции для активного отдыха «2020/55 Зов Природы» будут вдохновлять на большие свершения и подарят чувство комфорта и безопасности в любой ситуации», — комментирует Ксения Рясова, президент FiNN FLARE.