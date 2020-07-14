Ким Джонс представили коллекцию Dior Men весна-лето 2021

Креативный директор бренда Dior Men Ким Джонс представил новую коллекцию, над которой работал вместе с художником из Ганы Амоако Боафо. Dior Men весна-лето 2021 «Портрет художника» — дань уважения Боафо, работы которого Джонс впервые увидел в Майами. Ганский художник рисует пальцами, на портретах изображены друзья и вдохновляющие его люди. Спокойные, приглушенные цвета, которые использует Боафо в своих работах, перекочевали и в коллекцию. Ким Джонс вдохновился картиной «Зеленый берет», на которой изображен мужчина в рубашке с принтом из листьев плюща, темно-зеленых брюках и берете. Образ отсылает к платью с плющом, созданным Кристианом Диором в 1950 году.