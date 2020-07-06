Dior провел первый в истории модного дома онлайн-показ. Презентация кутюрной коллекции сезона осень-зима 2022/2021, прошедшая сегодня, воплотилась в короткометражном фильме режиссера Маттео Гарроне. Каждый из 37 нарядов был выполнен в миниатюрном размере, и только 6 из них воссоздали в полном масштабе. При работе над каждой миниатюрой были полностью сохранены пропорции, вышивки, накладки и пуговицы, техники работы с тканью, драпировки и крой.
Dior провел первый в истории дома онлайн-показ кутюрной коллекции FW 2020/2021
При создании новой коллекции креативный директор женской линии Dior Мария Грация Кьюри решила сосредоточиться на творчестве художников Ли Миллер, Дора Маар и Жаклин Ламба, в своих работах транслировавших иную женственность. Детали нарядов показывают грацию красного цвета и напоминают о коралловом рифе, качающемся в водах океана.
Миниатюры каждого из нарядов были изготовлены вручную в ателье Dior и прославляют красоту творчества. Финалом шоу по-традиции стало свадебное платье. «Сюрреалистическим изображениям удается сделать видимым то, что само по себе невидимо. Я интересуюсь тайной и магией, которые также помогают избавиться от неуверенности в будущем», — говорит о коллекции Мария Грация Кьюри.
Фото: архивы пресс-служб
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