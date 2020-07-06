Dior провел первый в истории дома онлайн-показ кутюрной коллекции FW 2020/2021

Dior провел первый в истории модного дома онлайн-показ. Презентация кутюрной коллекции сезона осень-зима 2022/2021, прошедшая сегодня, воплотилась в короткометражном фильме режиссера Маттео Гарроне. Каждый из 37 нарядов был выполнен в миниатюрном размере, и только 6 из них воссоздали в полном масштабе. При работе над каждой миниатюрой были полностью сохранены пропорции, вышивки, накладки и пуговицы, техники работы с тканью, драпировки и крой.