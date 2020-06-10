Maje представили капсульную коллекцию, вдохновленную фотографиями Слима Ааронса

«Все началось с одного фото Слима Ааронса. Небольшая группа красивых людей, которые отдыхают у бассейна цвета лазури. Свет, атмосфера Калифорнии 1970-х», — описывает коллекцию основательница Maje Джудит Милгром, обращаясь к кадру, снятым Ааронсом на вилле Нирвана в 1971 году.

И правда, карточки у Ааронса выглядят как мечта любого инфлюенсера и бренд лишь подыгрывает этой эстетике. Гламурные локации, в которые пока не попасть из-за закрытых границ, Maje печает на белоснежных оверсайз-рубашках и свитшотах, на летящих платьях с открытой спиной и шортах с надписью «Poolside Stories», созвучной не только главной летней мечте — поскорее нырнуть с жары в прохладный бассейн, но и книге Слима Ааронса, в которой фотограф собрал самые яркие кадры из своих путешествий по главным локациям (и виллам!) светского общества середины XX века — Италии, Карибов, Мексики, Монако и других стран.