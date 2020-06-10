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Maje представили капсульную коллекцию, вдохновленную фотографиями Слима Ааронса

Maje представили капсульную коллекццию, вдохновленную фотографиями Слима Ааронса, известного своими лайфстайл-съемками по всему миру от Мексики и Голливуда до Кении.

«Все началось с одного фото Слима Ааронса. Небольшая группа красивых людей, которые отдыхают у бассейна цвета лазури. Свет, атмосфера Калифорнии 1970-х», — описывает коллекцию основательница Maje Джудит Милгром, обращаясь к кадру, снятым Ааронсом на вилле Нирвана в 1971 году. 

И правда, карточки у Ааронса выглядят как мечта любого инфлюенсера и бренд лишь подыгрывает этой эстетике. Гламурные локации, в которые пока не попасть из-за закрытых границ, Maje печает на белоснежных оверсайз-рубашках и свитшотах, на летящих платьях с открытой спиной и шортах с надписью «Poolside Stories», созвучной не только главной летней мечте — поскорее нырнуть с жары в прохладный бассейн, но и книге Слима Ааронса, в которой фотограф собрал самые яркие кадры из своих путешествий по главным локациям (и виллам!)  светского общества середины XX века — Италии, Карибов, Мексики, Монако и других стран.

  • Вилла Нирвана, Акапулько, Мексика, 1971 год. Фото: Слим Ааронс

Светлые тона — белый, беж и все оттенки голубого оттеняют загоревшую кожу. Капсула, которая состоит из восьми вещей, пары платьев, широкой рубашки, шорт, толстовки, футболки и купальника, по сути своей — уже идеальный гардероб для уикенда, как пишут сами Maje, в стиле джет-сет с бесконечными (и блестящими!) вечеринками у бассейна, залитого солнечными лучами.

Фото: архивы пресс-служб

Рита Шмакова,
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