Первое шоу после локдауна: Chanel показали круизную коллекцию



В Instagram-аккаунте французского бренда прошла видеопрезентация коллекции — Chanel опубликовали семиминутный видеоролик, снятый Жульеном Пуйолем до этого работавшим с Louis Vuitton, Hermes, Hugo и другими брендами. Саундтреком презентации стал трек Time музыканта Arca.

В кадре модели позируют в одиночестве на фоне импровизированного морского пляжа с мелкой галькой, одетые в твидовые костюмы с шортами-бермудами или с купальниками, полупрозрачные туники и кипельно-белые платья-кроше, а также экстра-широкие брюки и объемные кардиганы в стиле 1960-х.