Chanel показали круизную коллекцию 2020-2021. Креативный директор бренда Виржини Виар назвала ее «Прогулка по Средиземноморью» (Balade en Méditerranée), так как изначально масштабный показ планировалось провести на острове Капри.
Первое шоу после локдауна: Chanel показали круизную коллекцию
В Instagram-аккаунте французского бренда прошла видеопрезентация коллекции — Chanel опубликовали семиминутный видеоролик, снятый Жульеном Пуйолем до этого работавшим с Louis Vuitton, Hermes, Hugo и другими брендами. Саундтреком презентации стал трек Time музыканта Arca.
В кадре модели позируют в одиночестве на фоне импровизированного морского пляжа с мелкой галькой, одетые в твидовые костюмы с шортами-бермудами или с купальниками, полупрозрачные туники и кипельно-белые платья-кроше, а также экстра-широкие брюки и объемные кардиганы в стиле 1960-х.
Виржини Виар признается, что ее вдохновением и стала эпоха, иконами которой были Бриджит Бардо, Жаклин Кеннеди и Твигги, а визуальным вдохновением — фильмы французской Новой волны: «Референсы всегда одни и те же: отдых, актрисы. Это очаровательно, сексуально, легко и изысканно».
Следом она добавила, что изначально мечтала, чтобы круизная коллекция, показанная на острове и вдохновленная им была «легким , немного сказочным и небольшим шоу как чей-то отпуск на Капри». К тому же сама Виар рассказывала, что поездка на остров «была ее мечтой», а Карл Лагерфельд еще в 1997 снимал виллу Малапарте, дом в стиле модерн, увековеченный в «Презрении» Жан-Люка Годара, где главную роль исполнила Бриджит Бардо.
Большая часть нарядов придерживается классических правил гардероба отпускника: функциональные и уютные жакеты из твида, которые можно надеть с легким платьем на ужин при свечах, с кроп-топом и микрошортами на прогулку или даже с купальником, чтобы добежать до пляжа; юбки, скроенные по косой, джинсы и полу-костюмные шорты-бермуды.
Отдельным пунктом коллекции пошли аксессуары: массивные (и двухслойные!) очки, ожерелья и лого-чокеры, пояса-ниточки как ненавязчивый «привет» из 2000-х и часть предметов, оставшихся с прошлых коллекций бренда вроде объемной джинсовой сумки, отказ от которой Виар считает бессмысленным: «Я люблю ее. Зачем нам делать другую?»
Тем временем, Бруно Павловски, CEO Chanel, рассказал в интервью The Business of Fashion, вышедшем аккурат к запуску коллекции, что не планирует сокращать число показов бренда и темп выпуска коллекций, пусть даже вся индустрия сейчас предлагает обратное.
Фото: Vogue.com
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