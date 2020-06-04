Посмотрите документалку Issey Miyake об арт-перформансах по случаю запуска линейки Homme Plissé



В основу линейки Homme Plissé легли ткани с плиссировкой, которую Иссей Мияке изучал с 1988 года. По задумке дизайнера, представления, которые были организованы на разных площадках от Центра Помпиду в Париже до токийского парка Ееги, с танцами и гимнастическими упражнениями должны были раскрыть потенциал технологичных материалов, используемых для униформы артистов.

Опубликованный фильм пустит за кулисы производства коллекций Homme Plissé и покажет, как организовывались шоу, которые «начинались практически вслепую, но в итоге привели к невероятному финалу». Посмотреть ленту можно бесплатно на официальном сайте Issey Miyake.

Тем временем, Бренд Alena Akhmadullina создавал капсулу 3D-одежды, в России запустилось первое онлайн-ателье Replicant, где каждый пользователь сможет примерить и купить виртуальные наряды (которые стоят дешевле платья в Zara!), не нанося ущерб экологии. На смену нарисованным обложкам глянцевых журналов пришли рекламные кампании брендов: петербургская марка Osome2some представила совместный проект с тремя художницами из России — Вероникой Ивашкевич, Наташей Успенской и Алисой Гвоздевой. Модный Дом Valentino в рамках новой рекламной компании запустил проект #ValentinoTimeCapsule, в котором рассказал свою историю через архивные фотографии, а Prada запустили VR-проект с виртуальными экскурсиями в Fondazione Prada, бутики бренда и на архивные шоу.