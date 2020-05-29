Администрация Ленинградской области отменила ряд ограничений, введенных из-за пандемии, в том числе разрешила открыть ТК площадью не более 36 тыс. кв. м.. В этот список попал и «Fashion House Аутлет Таллинское», который находится в 2,5 км от южной границы Петербурга.
«Fashion House Аутлет Таллинское» открылся после карантина
Чтобы создать благоприятную среду для покупателей в сложных санитарно-эпидемиологических условиях, команда аутлета внедрила все необходимые меры безопасности. На входе посетителям и сотрудникам бесконтактным методом измеряется температура, после чего выдаются бесплатные одноразовые маски. На территории комплекса организована повышенная частота уборки и дезинфекции помещений. В холлах и во всех магазинах установлены санитайзеры. Сотрудники без перчаток и масок к работе не допускаются. Количество человек, находящихся в магазине одновременно, ограничено, что позволяет обеспечить необходимую социальную дистанцию для посетителей. Доступ к примерочным пока невозможен, но с выбором размера помогут продавцы.
В списке основных марок «Fashion House Аутлет Таллинское» – Adidas, Guess, US Polo, Baldinini, Tom Tailor, Ralf Ringer, Reebok и Puma. На все бренды действуют специальные предложения, а с 29 мая до 1 июня в рамках акции «Обувной уикенд» посетителей ждут скидки 70% на расширенный ассортимент обуви.
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