«Fashion House Аутлет Таллинское» открылся после карантина

Чтобы создать благоприятную среду для покупателей в сложных санитарно-эпидемиологических условиях, команда аутлета внедрила все необходимые меры безопасности. На входе посетителям и сотрудникам бесконтактным методом измеряется температура, после чего выдаются бесплатные одноразовые маски. На территории комплекса организована повышенная частота уборки и дезинфекции помещений. В холлах и во всех магазинах установлены санитайзеры. Сотрудники без перчаток и масок к работе не допускаются. Количество человек, находящихся в магазине одновременно, ограничено, что позволяет обеспечить необходимую социальную дистанцию для посетителей. Доступ к примерочным пока невозможен, но с выбором размера помогут продавцы.