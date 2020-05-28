Видео дня: как бренд Alena Akhmadullina создавал первую капсулу 3D-одежды



Платья, блузы с объемными рукавами и свитшоты с надписью «Пришла с миром» представила виртуальная модель Алена Пол. На всех кадрах она позирует в масках-шлемах, примеряет расписные нео-кокошники и скафандры, похожие на косынки.

Алена Ахмадуллина рассказывает, что самой сложной частью создания коллекции стала разработка виртуальной коллекции вместе с 3D-программистом, которые не является конструктором одежды.Она также выразила надежду, что в будущем цифровая одежда станет доступнее реальной (отчасти это уже происходит!), но «процесс "надевания“ виртуального лука на фотографию клиента неоправданно дорог».