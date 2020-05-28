Бренд Alena Akhmadullina представил первую капсулу 3D-одежды, в которую вошли пять комплектов, отразившие мысли создательницы марки и дизайнера Алены Ахмадуллиной о моде будущего и ее связи с исконно-русскими культурными кодами. Шоу-стопперами коллекции стали объемные сарафаны как на дымковских игрушках-куколах, кокошники-дутики и скафанды-косынки.
Видео дня: как бренд Alena Akhmadullina создавал первую капсулу 3D-одежды
Платья, блузы с объемными рукавами и свитшоты с надписью «Пришла с миром» представила виртуальная модель Алена Пол. На всех кадрах она позирует в масках-шлемах, примеряет расписные нео-кокошники и скафандры, похожие на косынки.
Алена Ахмадуллина рассказывает, что самой сложной частью создания коллекции стала разработка виртуальной коллекции вместе с 3D-программистом, которые не является конструктором одежды.Она также выразила надежду, что в будущем цифровая одежда станет доступнее реальной (отчасти это уже происходит!), но «процесс "надевания“ виртуального лука на фотографию клиента неоправданно дорог».
Известно, что наряды из 3D-капсулы команда Alena Akhmadullina рассчитывает представить уже этой осенью «вживую» на юбилейном показе бренда, запланированном на осень 2020 года, и интеграция 3D-элементов в работу онлайн-магазина, что позволит клиентам «примерить» вещи на свои фотографии.
Напомним, на прошлой неделе в России запустилось первое онлайн-ателье Replicant, где каждый пользователь сможет примерить и купить виртуальные наряды (которые стоят дешевле платья в Zara!), не нанося ущерб экологии. Автором проекта стала Регина Турбина — первый стране дизайнер, который смог продать диджитал-наряд, и основательница бренда Ophelica.
Источник фото: архивы пресс-служб
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