«Мы будем встречаться дважды в год», — Gucci откажутся от сезонных коллекций

Подробности о том, как будет устроена работа Gucci в будущем, объявят сегодня во время закрытой пресс-конференции для журналистов. Пока же все, что известно о переменах у одного из самых крупных брендов конгламерата Kering, можно прочитать в выдержках из дневника, который вел Алессандро Микеле, находясь на самоизоляции дома в Риме.

​«Наши бессмысленные поступки сожгли дом, в котором мы живем. Мы предствили, что не зависим от природы, мы чувствовали себя хитрыми и всемогущими. «...» Столько возмутительной жадности заставило нас потерять гармонию и заботу, связь и принадлежность. Мы опустошили святость жизни, пренебрегая тем, что сами являемся ее видом. В конце дня у нас перехватило дыхание», — написал Микеле еще 29 марта.

Спустя месяц, 3 мая, креативный директор бренда принял решение изменить формат работы: «Я откажусь от избитой традиции сезонности, чтобы вернуться к ритму, который близок лично мне. Мы будем встречаться всего дважды в год, чтобы делиться главами новой истории. Нерегулярные, радостные и полные свободы главы, которые мы будем писать, не соблюдая правила, смешивая жанры, впитывая новые лингвистические коды и виды коммуникации», — отметил он.

Напомним, на прошлой неделе Gucci показали рекламную кампанию к сезону осень-зима 2020, в которой объявили войну домашней скуке. В съемках приняли участие креативный директор Алессандро Микеле, друзья и модели бренда.

