Sandro представили новую весенне-летнюю капсулу

В капсуле, выполненной в светлых тонах и розовых оттенках, получилось объединить классические коды бренда и буколические мотивы. Так предметы одежды идеально впишутся в винтажный стиль. В коллекции советуем присмотреться к романтичной рубашке, на которой расцветают вышитые бутоны, ярко-розовому кроп-топу, платьям с любопытными принтами и особенно к сумке ручной работы из ацетатного волокна с металлическими ручками: модель, собранная из десятков звеньев из латуни, напоминает то ли игральные фишки казино, то ли леденцы.