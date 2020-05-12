Бренд Sandro выпустил коллекцию Slowly Blooming, вдохновленную весной. Идея капсулы одновременно проста и затейлива: по словам команды парижского бренда, женщина Sandro оживает весной, а ее гардероб расцветает с появлением солнечных дней.
Sandro представили новую весенне-летнюю капсулу
В капсуле, выполненной в светлых тонах и розовых оттенках, получилось объединить классические коды бренда и буколические мотивы. Так предметы одежды идеально впишутся в винтажный стиль. В коллекции советуем присмотреться к романтичной рубашке, на которой расцветают вышитые бутоны, ярко-розовому кроп-топу, платьям с любопытными принтами и особенно к сумке ручной работы из ацетатного волокна с металлическими ручками: модель, собранная из десятков звеньев из латуни, напоминает то ли игральные фишки казино, то ли леденцы.
Капсулу Slowly Blooming уже можно купить на сайте марки. Ранее Sandro выпустили новую капсулу c платьями, украшенными индийскими узорами, а также коллекцию Smile & Love, главным героем которой стал смайл.
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