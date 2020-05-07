В новой летней коллекции «Кашемир и шелк» мечты об отдыхе на море

Съемка летнего лукбука «Кашемир и шелк» иллюстрирует мечту о далеких песчаных пляжах, ласкающей пене волн и коралловых рифах, и попытку воссоздать все это в условиях изоляции. Требуется лишь немного фантазии. Закройте глаза и представьте: причудливые формы кораллов, их несравненный яркий цвет; гладь воды, которую имитируют блестящие переливы полиэтилена; рыбки в аквариуме; влажные будто от соленой воды волосы и, конечно, летний гардероб, который усилит эффект в этом мире грез.