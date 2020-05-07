Ничего лишнего, только строгие и лаконичные образы. Чистые силуэты; классический и расслабленный крой, заимствованный из мужского гардероба и перенесенный в женский; спокойная и светлая гамма, иключительно натуральные ткани: лен, шелк, хлопок.
В новой летней коллекции «Кашемир и шелк» мечты об отдыхе на море
Съемка летнего лукбука «Кашемир и шелк» иллюстрирует мечту о далеких песчаных пляжах, ласкающей пене волн и коралловых рифах, и попытку воссоздать все это в условиях изоляции. Требуется лишь немного фантазии. Закройте глаза и представьте: причудливые формы кораллов, их несравненный яркий цвет; гладь воды, которую имитируют блестящие переливы полиэтилена; рыбки в аквариуме; влажные будто от соленой воды волосы и, конечно, летний гардероб, который усилит эффект в этом мире грез.
Мечты о летнем отдыхе можно воплотить уже сейчас на сайте онлайн-магазина cashmere.ru, где предлагается бесконтактная экспресс-доставка и действует специальное предложение – mid-season sale 40% до 15 мая.
Модели: Александр Зинченко | Лиза Метелкова
Фотограф: Эрик Панов
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