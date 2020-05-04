Marc Jacobs начали сотрудничать с популярной игрой Animal Crossing: New Horizons и представили шесть виртуальных нарядов из последних коллекций – среди них нежно-розовое платье, несколько джемперов с узорами, пальто в стиле колор-блок и жакет с накладными карманами.
Marc Jacobs одели героев игры Animal Crossing в вещи из последних коллекций бренда
Чтобы одеть в вещи Marc Jacobs персонажей игры, достаточно ввести специальный код из постов в Instagram марки. На днях работать с Animal Crossing также начал Модный дом Valentino, примерив на героев виртуального мира одежду из мужских коллекций весна-лето 2020 и pre-fall 2020 и женской pre-fall 2020.
Ранее мы писали об Animal Crossing в рамках материала о том, как адаптируется мода к новым реалиям – читайте его здесь.
Фото: социальные сети
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