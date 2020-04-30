Российский бренд UShatava представил новую межсезонную коллекцию, в которую вошли кейпы-дождевики с разрезами на рукавах, розовые и черные кимоно из шелка и длинные платья и сетки – их можно носить, например, поверх топа с брюками.
UShatava выпустили новую коллекцию – с кейпами-дождевиками, кимоно и платьями из сетки
Марка в очередной раз создала красивую базу, которая органично дополнит каждый гардероб: сарафан с открытой спиной для торжественных вечеров, свободная белая рубашка (мы знаем, вы искали ее!), короткие шорты с разрезами для самого классного карантинного лука и легкие брюки с лентами как отличная альтернатива любой пижаме. Все вещи уже доступны на сайте UShatava, цена варьируется от 1 900 рублей за топ-бандо и до 10 900 рублей за унисекс-тренч, который можно носить на пару с парнем.
Напомним, ранее команда UShatava представила коллекцию базовых вещей Masala и начала создавать детскую одежду (но со взрослым дизайном!).
Фото: архивы пресс-службы
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