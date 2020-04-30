Jacquemus показали новую рекламную кампанию – она снята по FaceTime

На снимках Лейсли позирует в шортах и футболках с акварельным цветочным принтом, базовых белых рубашках с логотипом бренда, двуцветных поло и кюлотах с принтом-иллюзией из весенне-летней коллекции Симона Порта Жакмюса. Всего в серию вошло 10 кадров – их сделал фотограф Пьер-Анж Карлотти, которые ранее проводил FaceTime-съемки с Беллой Хадид. Напомним, петербургский бренд NNedre недавно также выпустил фотопроект Facetime Girls – о девушках, которые находятся в карантине по всему миру, а основатели марки 404 Not Found Антон Рудзат и Алена Феликсова сняли видеолукбук нового дропа дома на телефон.

Фото: социальные сети

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