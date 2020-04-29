ЦУМ и ДЛТ запустили акцию Tsum Charity в помощь бездомным – 30% от суммы продаж ряда вещей будут направлены на поддержку людей, оставшихся без крова над головой.
ЦУМ и ДЛТ запустили акцию Tsum Charity в помощь бездомным
В благотворительную подборку Tsum Charity вошла одежда из коллекций Balmain, Givenchy, Loewe, Balenciaga, Versace, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Jacquemus, Saint Laurent и других – все вещи, участвующие в акции, вынесены на сайте tsum.ru в специальный раздел. На вырученные с продаж деньги компания поселит людей, оставшихся на улице, в гостиницах и предоставит им все необходимое.
Кроме того, покупатели, принявшие участие в благотворительной акции, получат шанс выиграть бриллиантовое колье Mercury – для этого до 10 мая необходимо выложить в Instagram фото в вещай из подборки Tsum Charity. Победителя выберет специальное жюри. Напомним, ранее мы рассказывали о капсульной коллекции Off-White, которая будет эксклюзивно доступна на сайте tsum.ru (и только там!), а также о коллекции Jacquemus весна-лето 2020, которая приехала в ДЛТ.
Фото: архивы пресс-службы
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