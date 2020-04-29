ЦУМ и ДЛТ запустили акцию Tsum Charity в помощь бездомным

Кроме того, покупатели, принявшие участие в благотворительной акции, получат шанс выиграть бриллиантовое колье Mercury – для этого до 10 мая необходимо выложить в Instagram фото в вещай из подборки Tsum Charity. Победителя выберет специальное жюри. Напомним, ранее мы рассказывали о капсульной коллекции Off-White, которая будет эксклюзивно доступна на сайте tsum.ru (и только там!), а также о коллекции Jacquemus весна-лето 2020, которая приехала в ДЛТ.

Фото: архивы пресс-службы

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.